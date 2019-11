Wellington Paulista comenta duelo com o CSA-AL e afirma: "Jogo da nossa vida"

Faltando apenas seis jogos para o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, Wellington Paulista deixa a vitória sobre o Ceará, no último domingo (10), para o passado e trata o duelo diante do CSA-AL, no próximo domingo (17), como o jogo da vida do Fortaleza.

"Agora é o jogo da nossa vida. Já passou o clássico, a vitória no clássico", afirmou o camisa 9 do Leão. "Agora já se torna um jogo mais difícil para nós também, mais complicado até porque o próximo jogo é com um treinador (Argel Fucks) que sabe jogar, que motiva muito bem a sua equipe, experiente. A gente sabe a capacidade da equipe que vem nos enfrentar".

Na reta final da Série A, o artilheiro do Tricolor do Pici com 13 gols afirmou que o segundo turno da competição é mais complicada. "Temos de estar concentrados. A gente sabe que essa é a pior parte do campeonato. O segundo turno sempre é mais difícil e a gente vem conversando sobre bastante isso. Então temos que estar mais concentrados e focados no que fazer para quando chegar a hora certa buscarmos a vitória todo momento", comentou.

Centroavante da equipe de Rogério Ceni desde o início da disputa da Primeira Divisão, Wellington Paulista disse que não tem nenhuma estratégia a seguir, mas que precisa saber se posicionar corretamente para marcar gols para sua equipe.

"Não tem nada de estratégia. Tem que estar ali preparado para na hora que a bola chegar, eu tenha capacidade de fazer o gol. Tenho que está bem frio no momento para que eu não perca a oportunidade. Tenho que está focado no jogo, prestendo atenção no que está acontecendo dentro do campo para que eu possa desvencilhar do zagueiro e conseguir uma oportunidade de gol", disse.

Fazendo as contas para garantir, o quanto antes, a permanência na Série A, o atacante leonino afirma que é preciso seguir trabalhando para chegar a pontuação precisa. Na tabela, o Fortaleza ocupa a 13ª posição com 39 pontos e está, atualmente, na zona de classificação para a disputa da Sul-americana 2020.

"A gente sabe a dificuldade que é jogar Série A, a dificuldade que é essa reta final de campeonato. Temos que continuar trabalhando para que a gente consiga buscar os pontos necessários. Não alcançamos ainda. Temos que continuar trabalhando para que a gente consiga buscar os pontos necessários para se manter na Primeira Divisão", finalizou.

No próximo domingo (17), o Fortaleza recebe o CSA-AL, na Arena Castelão, às 19h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.