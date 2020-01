Wellington Paulista comemora manutenção do elenco e fala de Cariús: "Buscar espaço"

O Fortaleza manteve a base do elenco para 2020. Com um calendário cheio, a diretoria tricolor buscou reforços pontuais e apostou na continuidade tanto do técnico Rogério Ceni como dos jogadores. Assim, o torcedor tricolor conhece os personagens da equipe, que teve o atacante Wellington Paulista como um dos protagonistas da campanha campeão, com títulos da Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e até vaga na Sul-Americana. Experiente, o atleta elogiou a estratégia adotada pelo Leão no mercado.

"O Fortaleza manteve a espinha dorsal. O mais importante é saber que a gente se conhece e sabe do esquema tático do Rogério, dos treinos, ou seja, o que a gente precisa fazer dentro de campo. Agora é se condicionar fisicamente para ter um ano maravilhoso como foi ano passado", declarou WP9, que marcou 15 gols em 44 partidas em 2019 com a camisa tricolor.

Bem adaptado na grande área, o centroavante ganhou um colaborador para a função: Edson Cariús, ex-Ferroviário. Mais extrovertido, o capitão tricolor ressaltou que o reforço é tímido, mas chega para somar na temporada.

Edson Cariús foi a única contratação do Fortaleza para o ataque Foto: Camila Lima / SVM

"Como concorrente (do ataque) não vejo ninguém. Lógico, ele (Cariús) está mais tímido porque chegou agora, conhece nosso grupo de jogar contra e é mais tranquilo, eu que sou mais brincalhão. Vem para buscar espaço e somar como todo mundo", afirmou.

Para o setor, o time busca ainda Marcinho, do Chongqing Dangdai, e David, do Cruzeiro. O clube tem acordos com os atletas, no entanto, depende de uma liberação para o avanço da negociação. O Fortaleza tem pela frente as disputas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e Sul-Americana.

Confira outros trechos da entrevista

Atacantes de velocidade

"Indifere muito. Eu joguei com dois centroavantes, um só, e isso vai mais da qualidade da equipe e formação do Ceni. Se tiver um atleta por dentro fazendo ultrapassagem aí não interfere muito. A minha função é ficar dentro da área para fazer gol".

Elenco mais maduro

"A importância é passar experiência aos mais novos, os que estão na base. Precisamos ir com mais calma, conversando bastante, mas o Rogério os coloca no momento certo. Eles sabem da pressão que é jogar futebol, então temos que incentivar".