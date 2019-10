Wellington Paulista alerta Fortaleza: "A gente precisa tomar gol para acordar"

O Fortaleza foi cirúrgico contra o Cruzeiro, neste sábado (26), e trouxe um ponto para casa na Série A do Brasileiro. Ao longo de toda a partida, a equipe acertou apenas um chute no gol, logo o de empate, aos 38 do 2º tempo. Heroi do jogo, Wellington Paulista ressaltou que a equipe precisa de mais atenção no início dos jogos.

"A gente sabia que precisávamos, no mínimo, empatar. No segundo tempo eles pressionaram mais. A gente precisa tomar gol para acordar, mas quando acordamos colocamos qualquer time na rodada, foi assim contra o Flamengo, Grêmio... Então precisamos tomar esses jogos como lição e ter mais posse desde o início, ser agressivo. Atacar para se sair melhor fora de casa", explicou.

O Fortaleza resistiu à pressão e trouxe um ponto para casa Foto: divulgação / Cruzeiro

Ao balançar as redes, Wellington Paulista se tornou o 3º artilheiro do Brasileirão, com 11 gols. O artilheiro leonino revelou que a estratégia era buscar o contra-ataque e tentar deixar a torcida contra o time mineiro, que foi vaiado ao término do duelo.

"Como o Cruzriro está lá embaixo, a gente sabia que pressão ia ser grande para eles. No 2º tempo, (os torcedores) apoiaram bastante, mas depois que sofreram o gol, acabaram vaiados e não conseguiram se concentrar. Precisávamos desse ponto", destacou.

O próximo compromisso leonino também é fora de casa, dessa vez contra o Avaí, quarta-feira (31), às 19h30, na Ressacada. Na tabela, o Fortaleza está em 14º, com 32 pontos - três de distância do Cruzeiro, primeiro integrante da zona de rebaixamento.