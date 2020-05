Wanderlei Silva diz ter oferta para enfrentar Tyson em boxe sem luva: "coragem tenho de sobra"

Wanderlei Silva está animado com a possibilidade de enfrentar Mike Tyson. O brasileiro recebeu uma proposta de US$ 10 milhões (R$ 54 milhões) do Bare Knuckle, evento de boxe sem luvas, para enfrentar o norte-americano. Se depender do "Cachorro Louco", o combate acontecerá.

"O Bare Knuckle me contatou perguntou se eu estava interessado em fazer uma luta contra o Mike Tyson nas regras deles. Se eu teria coragem de fazer, foi a palavra que usaram. Falei que coragem eu tenho de sobra. Seria uma honra lutar contra o Mike Tyson, e, se ele aceitar, vai ser um golaço", explicou à reportagem.

A proposta feita a Wanderlei é metade do valor que Tyson receberia. David Feldman, presidente do Bare Knuckle, afirmou ao "MMA Fighting" ter oferecido US$ 20 milhões (R$ 108 milhões) ao norte-americano, além da maior parte das vendas de pay-per-view –Wanderlei ficaria com uma cota menor.

"Se eles soubessem que o dólar tá quase 7 por 1 no meu país...", brincou Wanderlei, aos risos. "Imagina você ir lá e meter uma bomba no queixo do Mike Tyson? Eu ia adorar dar umas porradas no Mike Tyson. Quem não ia querer? Até levar umas também."

A luta contra Mike Tyson passou a ser cogitada depois que o norte-americano postou um vídeo treinando com Rafael Cordeiro, mesmo técnico de Fabrício Werdum. O ex-campeão de boxe afirmou que deverá anunciar ainda nesta semana contra quem será seu retorno aos ringues aos 53 anos. Wanderlei Silva espera que seja contra ele.

"Toparia até fazer uma luta de luva com ele mesmo, no boxe tradicional. Tenho nome suficiente para poder dizer que faria uma luta com o Mike Tyson, que é um dos meus ídolos. Faço na regra dele e vou para ganhar. Essa luta tem tudo para ser uma das que mais vai vender da história", completou.