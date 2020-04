Walker é suspenso da seleção inglesa por promover orgia na quarentena

A comissão técnica da seleção inglesa teria suspendido o lateral esquerdo Kyle Walker das próximas convocações, segundo publicação do jornal Daily Star. A medida veio após o atleta do Manchester City promover uma festa com prostitutas e orgias durante período de quarentena imposto na Inglaterra por conta da pandemia do novo coronavírus. A informação foi publicada pelo Uol Esportes.

O técnico do time nacional, Southgate, afirmou que não vai tolerar que "desrespeitem a profissão". Walker foi titular na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, mas não era convocado desde junho passado.

Com a repercussão, o jogador pediu desculpas públicas à família, amigos e ao clube por "decepcioná-los". Ressaltou também entender que o papel do jogador profissional e a necessidade dele ser um exemplo na sociedade.

Para a posição, a Inglaterra tem uma geração promissora de talentos, como Aaron Wan-Bissaka, do Manchester United. Atualmente, o titular é Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.

Pedido de desculpas

"Eu quero pedir desculpas pelas escolhas que eu fiz na última semana. Eu entendo que minha posição como jogador de futebol profissional traz a responsabilidade de ser um modelo de comportamento. Por isso, peço desculpas à minha família, amigos, ao clube que eu defendo, aos torcedores e a qualquer um que eu decepcionei".