Vovô tem novo quarteto ofensivo

No jogo que garantiu sua classificação para a final do Campeonato Cearense, na vitória por 3 a 0 diante do Floresta no Castelão, o Ceará entrou em campo com um quarteto ofensivo diferente: Fernando Sobral como meia centralizado, Chico pela direita, Leandro Carvalho pela esquerda e Ricardo Bueno como centroavante.

Ao longo dos 90 minutos, o quarteto trabalhou junto em muitas jogadas. Tabelas, com Fernando Sobral sendo garçom para os três gols – dois de Leandro Carvalho e Ricardo Bueno – e com o centroavante dando um belo toque para um dos gols de Leandro.

Lisca utilizou essa nova formação, com Fernando Sobral ganhando a posição de Ricardinho, e na ausência do contundido Felipe Silva, trocou os lados de Chico e Leandro Carvalho.

Lisca comentou a mudança de funções entre os dois atacantes de lado, com Leandro Carvalho crescendo de rendimento. “O Leandro realmente foi bem. Fez dois gols. Jogando do lado oposto, que ele também gosta. Geralmente comigo ele jogava mais do lado direito. Mas no time do Floresta, o Zé Carlos é quem sai mais, e eu teria que trancar muito ele. Pedi pro Chico fazer o serviço mais ‘sujo’, e deixar o Leandro mais solto pras penetrações. E foi o que ele fez”, explicou.

Em seguida, o treinador elogiou a atuação de Fernando Sobral, pela 1ª vez titular.

“O Sobral vem crescendo muito, se desgastou menos e acertou muitas jogadas. Ele é muito obediente”, disse ele.

Assim, com um novo quarteto encaixado, Lisca deve repetir a formação contra o Fortaleza, no 1º jogo da final do Campeonato Cearense, às 16 horas, na Arena Castelão.

Também há a possibilidade do retorno de Felipe Silva, que treinou ontem após estar recuperado de lesão, mas Lisca deve priorizar o ritmo de jogo para a decisão.