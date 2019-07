Vovô e Leão evoluem preparo físico e voltam bem após pausa da Série A

Um dos maiores temores das torcidas dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro era se seu clube voltaria bem após a pausa da competição para a disputa da Copa América ou o período teria sido usado em vão. Afinal, um mês de paralisação poderia fazer equipes perderem o embalo, enquanto outras poderiam melhorar de rendimento.

E, felizmente, os dois representantes cearenses se encaixam no segundo grupo. Em duas rodadas após o retorno do Brasileirão, Vovô e Leão conquistaram quatro pontos, subindo na tabela e mais do que isso, mostraram evolução física e técnica, de acordo com seus departamentos físicos e de fisiologia. Ou seja, o tempo foi bem aproveitado por alvinegros e tricolores, que têm tudo para evoluírem ainda mais nas próximas 27 rodadas, conquistando ainda melhores resultados .

Com isso, as duas equipes conseguiram equilibrar melhor as performances nas partidas, que antes eram desniveladas. Vovô e Leão começavam bem os jogos e iam perdendo força e vigor físico ao longo do 2º tempo, prejudicando o desempenho.

Enquanto o Vovô empatou com o Fluminense, em 1 a 1, no Maracanã, e venceu o líder Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Castelão; o Fortaleza bateu o Avaí, por 2 a 0, na mesma Arena Castelão, e empatou em 2 a 2, com o Atlético/MG, no Estádio Independência.

João Lucas se destaca no Ceará em 3 valências físicas na Série A JL ROSA

Evolução física

De acordo com o preparador físico do Ceará, Edy Carlos, e o fisiologista do Fortaleza, Edson Palomares, o trabalho durante a pausa na Série A permitiu uma evolução física clara dos elencos.

“Tivemos três semanas de treinamento e conseguimos ajustar muita coisa na parte física, trabalhando valências importantes e recuperando atletas que estavam com dificuldade de evolução. Agora, estamos conseguindo colocar todos em um nível igual de treinamento. Não só para o nosso elenco do Ceará, mas o futebol brasileiro em si, foi importante, por não termos um período de pré-temporada adequado. Um fator muito positivo de evolução foi o ganho de força dos atletas, que mais fortes e resistentes, podem desempenhar melhor suas funções”, analisou o preparador alvinegro.

Edson Palomares foi com seu discurso pelo mesmo caminho que Edy Carlos e exaltou o período sem jogos entre os meses de junho e julho como fundamental na recuperação física dos atletas leoninos.

“A parada para a Copa América foi extremamente benéfica para o elenco do Fortaleza e o trabalho muito bem realizado na recuperação dos atletas. Foi dada uma nova carga na bateria deles para poderem enfrentar o 2º semestre. Fizemos com uma dosagem bem correta, dentro da característica de cada atleta, respeitando a individualidade, mas principalmente o coletivo, para que todos desempenhem suas funções em campo”.

Menos competições

Com um calendário mais enxuto no 2º semestre, já que disputam apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, em contraste com o 1º semestre quando disputaram três certames (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil), Vovô e Leão poderão se dedicar exclusivamente à competição nacional, jogando uma vez por semana, facilitando a recuperação dos atletas.

“Como no 2º semestre. não teremos os jogos durante o meio da semana. Não é que facilite, pois alguns clubes estarão na nossa mesma situação, exceto os que disputam a Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, mas dá uma tranquilidade para se fazer um trabalho mais bem dosado, com as cargas mais corretas. Estamos trabalhando muito na musculação, nos trabalhos de campo. O Rogério Ceni está sempre atento à carga, intensidade, e sem dúvida é o diferencial. A comissão técnica está buscando a parte científica em todas as ações. Estamos muito felizes em termos participação na campanha que será vitoriosa do Fortaleza”, finalizou Palomares.

O alvinegro Edy Carlos acredita que o grupo será trabalhado para chegar ao fim da Série A em uma situação física de extrema competitividade.

“Cada semana é uma evolução de análise, de irmos analisando o grupo. O Enderson não vai ter receio de rodar o elenco, e vai ser preciso. Se existe um fator positivo de não estar disputando competições paralelas, estamos focados apenas em uma competição, a Série A e permanecer na elite em dezembro. O objetivo é que o elenco do Ceará chegue até lá com a intensidade necessária. Com as semanas de treinos, conseguiremos ser mais intensos, já que sem uma maratona de jogos, o foco será um bom período de treinos para o jogo. Estamos em evolução, preparando melhor os nossos atletas para os jogos e prevenindo melhor as lesões”.

Quem corre mais

Os departamentos informaram ao Diário do Nordeste os destaques dos elencos quanto à parte física na Série A do Brasileiro após o retorno da Copa América.

O Ceará divulgou que o lateral-esquerdo João Lucas, o meia Ricardinho, o volante Fabinho e o atacante Felippe Cardoso são os jogadores que mais distâncias totais percorrem, com João Lucas, Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso com os mais intensos sprints (arrancadas) e Mateus Gonçalves, João Lucas e Ricardinho distâncias em alta intensidade (maior que 19km/h).

No Tricolor do Pici, os zagueiros Juan Quintero e Roger Carvalho, o lateral-esquerdo Carlinhos e o lateral-direito Tinga são os que percorreram distâncias maiores do que os outros.



Próximos jogos

O desempenho físico de Ceará e Fortaleza será colocado à prova, mais uma vez, neste fim de semana, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro.

Em 13º lugar, o Ceará encara o Internacional, fora de casa, no Estádio Beira-Rio, a partir das 19 horas deste sábado (27). O Vovô encerrou a preparação em solo cearense na quinta-feira (25) e seguiu para Porto Alegre, local da partida, onde faz a última atividade.

Na 14ª colocação, o Fortaleza segue se preparando em casa. Na Arena Castelão, no domingo (28), também às 19 horas, o Tricolor encara o Corinthians. Com um dia a mais de treinamento, o técnico Rogério Ceni deve estudar bem o elenco para montar o time titular dentro do que pode utilizar de jogadores.