Vovô e Leão deixam Estado em 2º em média de público da Série A

Já é tradição no futebol brasileiro as torcidas de Ceará e Fortaleza ostentarem números expressivos de média de público, seja em qual divisão estejam, tamanha a devoção das duas gigantes e fanáticas torcidas por estes clubes. E em 11 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, a torcida cearense tem motivos de sobra para comemorar, além das campanhas animadoras de Vovô e de Leão: o Estado tem a segunda melhor média de público pagante do Brasileirão.

Os dois ferrenhos rivais deixam o Estado com uma respeitável média de 24.663 torcedores, atrás apenas de São Paulo, com uma média de 27.400 pagantes. Os paulistas têm quatro clubes na disputa (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo). Assim, Vovô e Leão, sozinhos, superam o Rio de Janeiro, na 3ª posição, com 24.400 pagantes, mas com o dobro de clubes na disputa: Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. No total, 271.293 pagantes acompanharam as partidas de Ceará e de Fortaleza no Brasileiro.

A torcida do Fortaleza tem uma das cinco melhores médias de público desta Série A

Com grande apelo popular, Alvinegro e Tricolor têm médias de público respeitáveis, sendo o Leão, o 5º, com 26.045 pagantes, e o Vovô, o 7º, com 23.511 pagantes. As médias dos times cearenses estão acima da geral da competição, mostrando que são torcidas diferenciadas. A média de Série A é de 20.132 pagantes.

Rio Grande do Sul (com Grêmio e Internacional), e Minas Gerais (Atlético/MG e Cruzeiro), que também têm dois clubes na Série A, possuem médias inferiores às do Ceará: 19.631 dos gaúchos e 14.123 dos mineiros.

Em comparação ao G-12, grupo dos maiores clubes do País, Ceará e Fortaleza superam pelo menos sete deles, ficando longe apenas de (Flamengo - 47.178), (Corinthians - 34.973), (Palmeiras - 31.468) e (São Paulo - 31.208), com médias de público destacadas.

O Tricolor do Pici supera também o Inter (com 24.669), clube acima do Vovô. A dupla cearense é superior a (Fluminense (com 22.037), Botafogo (com<TB>16.307), <TB>Cruzeiro (com 15.460), Vasco ( com 15.451), Grêmio (com 13.576), Atlético/MG (com 12.729) e Santos (com 10.471).

Maiores públicos

Com torcidas tão presentes em média, os dois cearenses estão também entre os maiores públicos da Série A.

Em uma lista dominada pelo Flamengo, com quatro jogos, e o maior público da Série A (60.947 pagantes nos 6 a 1 contra o Goiás), o São Paulo também é mandante em três jogos, o Corinthians em um, assim como Vovô e Leão.

O Vovô tem o maior público do Estado na Série A, o 3º no geral, ao levar 49.809 pagantes contra o Santos, no dia do aniversário do clube, em 2 de junho. Já o Leão, tem o 6º maior público, com os 41.975 pagantes contra o São Paulo, no dia 12 de maio.

E com 27 rodadas ainda pela frente, a tendência é que a média de público de Ceará e Fortaleza aumente, podendo chegar ao Top 5.

O que falta a Vovô e Leão

O Leão ainda disputará 14 jogos como mandante. Alguns, serão de grande apelo, como o do sábado (27), contra o Corinthians, às 19 horas, na Arena Castelão. Além de receber outros gigantes, como Internacional, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Atlético/MG e Santos.

O goleiro Felipe Alves elogiou a torcida do Leão e espera um comparecimento maciço contra o Corinthians, no próximo sábado.

“A gente sabe que jogando em casa temos uma força a mais que é o nosso torcedor. Diante do Corinthians, temos tudo para fazer um grande jogo. Pedimos apoio à torcida pra nos dar força. Um estádio cheio faz toda a diferença. A torcida do Fortaleza sempre faz a diferença”, projetou ele.

O Ceará ainda fará 13 jogos com mandante, recebendo ainda os gigantes Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Internacional, São Paulo e Corinthians.

Mais dois jogos são a “cereja do bolo” na Série A: os dois Clássicos-Reis. O primeiro, com mando do Vovô, já será realizado no dia 3 de agosto, às 19 horas, pela 13ª rodada, e no returno, com mando o Leão do Pici, no dia 9 de novembro, pela 32ª rodada.

“Tenho que enaltecer porque gente sabe que a torcida é apaixonada e nos incentivaram demais. É fundamental que possam acreditar. Não é fácil, o Brasileirão. Mas o torcedor tem nos incentivado sempre, entendeu nossos objetivos e espero que continuem comparecendo, pois nos dá confiança e mais força jogando em casa. A torcida é razão de um clube existir e a do Ceará terá um papel fundamental em nossa caminhada”, declarou o técnico alvinegro, Enderson Moreira, sobre os números do Alvinegro.



Ceará e Fortaleza mantêm tradição de anos anteriores e estão entre as melhores médias de público na Série A, com o Leão (a 5ª) e o Vozão (a 7ª), pondo o Estado como o 2º em média: 24.600 pagantes



Médias de público pagantes por equipes da Série A

1ºFlamengo - 47.178

2ºCorinthians - 34.973

3ºPalmeiras - 31.468

4ºSão Paulo - 31.208

5ºFortaleza- 26.045

6ºInternacional - 24.669

7ºCeará- 23.511

8ºBahia - 23.011

9ºFluminense- 22.037

10º Botafogo - 16.307

11º CSA - 15.536

12º Cruzeiro- 15.460

13º Vasco - 15.451

14º Grêmio - 13.576

15º Goiás - 13.104

16º Athletico/PR - 13.095

17º Atlético/MG - 12.729

18º Santos - 10.471

19º Avaí- 7.072

20º Chapecoense - 6.056