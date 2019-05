Voos de Ceará e Fortaleza atrasam; Vovô não treina com bola antes de encarar Cruzeiro

As delegações de Ceará e Fortaleza tiveram problemas com os voos e precisaram mudar o planejamento para a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os embarques aconteceram com viagens pela companhia Gol, parceira da CBF na competição. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (1º) contra o Cruzeiro, no Mineirão, e Athletico/PR, na Arena Castelão.

A equipe alvinegra embarcou para Belo Horizonte na segunda-feira (29) e fazia escala em Guarulhos, São Paulo, com saída às 16h25 e previsão de chegada ao destino final às 21h30. Todavia, o clube foi informado de um atraso, transferindo a viagem para as 20h. Depois, uma peça da aeronave quebrou e transferiu a decolagem para 21h40. Com os imprevistos, o Vovô chegou à cidade paulista às 00h50, mas precisou se deparar com uma mudança de hotel não programada.

Os atletas foram lanchar durante a madrugada e, em comum acordo com a comissão técnica do Ceará, o voo foi novamente adiado para que os atletas sofressem menos com o desgaste físico. Por fim, a equipe deixa São Paulo nesta terça-feira (30), às 15h30, de Congonhas para Confins - previsão de chegada às 17h30. Sendo assim, o time não vai realizar nenhum treino com bola antes de encarar o Cruzeiro.

Já a equipe tricolor havia planejado uma saída de São Paulo, depois da estreia contra o Palmeiras, na segunda-feira (29), às 12h50. No entanto, o voo direto foi atrasado em quatro horas, com a equipe chegando ao Aeroporto Pinto Martins às 19h50. O técnico Rogério Ceni comanda treino fechado nesta terça-feira (30), no turno da tarde, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.