Voltando de suspensão, Fabinho reencontra o Internacional e destaca: "mais motivado"

Após cumprir suspensão no duelo contra o Palmeiras, Fabinho está de volta a titularidade. A partida contra o time paulista foi o único jogo da competição que Fabinho não esteve em campo. São 10 jogos, todos como titular e atuando os 90 minutos. O volante retorna justamente contra seu ex-clube, o Internacional.

"Jogar no Beira-Rio é sempre muito difícil, a equipe do Inter é muito forte, qualificada, vem fazendo um bom trabalho mas nós confiamos na força do nosso grupo, no trabalho que o professor Enderson vem desenvolvendo com a gente. Estamos num crescente muito legal, e nós temos condições de jogar de igual para igual com Inter, como jogamos contra o Palmeiras, Grêmio e outras equipes”, disse o volante.

Fabinho é um dos volantes do campeonato com os melhores números. É segundo volante com mais desarmes, 31 no total atrás apenas de Gregore, com 36 desarmes. O volante ainda é o terceiro jogador do time que mais sofreu faltas pelo Vovô, totalizando 13. Em interceptações, é vice-líder com sete, atrás do Luiz Otavio com 10. Assim como Samuel Xavier, líder em passes, ambos são líderes em posse de bola pelo Ceará. Já em viradas de bola, Fabinho é o líder do time com nove viradas e sete efetivas.

Mas esses números não foram conquistados apenas nessa temporada, o volante já vinha buscando espaço em 2018 embora as lesões tenham o tirado da maioria das partidas. Agora em 2019, Fabinho reencontra o Internacional, um pouco mais de um ano após essa partida, realizada em 23 de julho do ano passado.

"Claro que a gente tem um carinho, passei dois anos e meio ali, saí pela porta da frente, mas hoje em dia estou defendendo as cores do Ceará. Conheço algumas características do Inter, mas não tenho dúvidas de que é um time que vai nos pressionar bastante, a nossa saída de bola. A gente tem trabalhado todas essas possibilidades que o adversário pode nos oferecer. Qualquer outra equipe que eu tivesse enfrentando no sábado, eu daria a vida da mesma maneira. Vamos trabalhar, jogar em busca dos três pontos, independente de ser o Inter ou não. Quando você joga contra uma ex-equipe, você joga mais motivado e mais concentrado, mas isso tem que ser em todas as partidas", finaliza o jogador.