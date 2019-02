Vôlei de Praia: Evandro e Bruno Schmidt ganham o ouro na etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro

O naipe masculino da etapa de Fortaleza, do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia, terminou sem cearenses no pódio. O ouro ficou com Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), e a prata com Ricardo/Álvaro Filho (BA/PB). Já o bronze ficou com Guto (RJ) e Saymon (MS) que derrotaram Arthur Lanci (PR) e o cearense Hevaldo.

No feminino, a final acontece neste domingo (24), com Ágatha (PR) e Duda (SE) enfrentando Carol e Maria Elisa, ambas do Rio de Janeiro. A esperança de cearense no pódio fica por conta de Tahiana, na dupla com Talita (MS), que disputará o terceiro lugar com Bárbara Seixas (RJ) e Fernanda (SP).

O jogo

A partida começou com a dupla formada pelo campeão olímpico Bruno e o campeão mundial Evandro, jogando concentrados, e impondo agressividade. O primeiro ponto foi emblemático para o que seria o resto da partida: bloqueio de Evandro, "cartão de visita" do jogador carioca, no primeiro ataque da partida.

Somado à agressividade de Evandro, o volume de jogo característico de Bruno foi o expediente perfeito para que a dupla abrisse 11x2 logo no começo do set. A dupla adversária ensaiou uma reação e diminuiu a vantagem adversária para três pontos, principalmente porque o bloqueio de Ricardo começou a funcionar. Contudo, não foi suficiente para tirar a vitória parcial da outra equipe, que fechou o primeiro set em 21x18.

O segundo set foi melhor jogado por ambas as equipes. Mas as defesas de Bruno, bem colocado no sistema defensivo para subir os ataques adversários, permitiram, pelo menos, três pontos de vantagem durante todo o set.

Os saques de Álvaro e Ricardo não complicaram o passe dos campeões mundial e olímpico. A recepção de Bruno permitiu, inclusive, vários ataques 'de segunda' de Evandro, e foi assim que a dupla fechou a partida — além de anteriormente ter chegado ao match point com mais um bloqueio de Evandro.

“Já tive outra experiência de vencer aqui, mas essa foi muito especial por estar formando minha parceria com o Bruno. A gente teve duas semanas de treino, e chegamos aqui conseguimos colocar nosso jogo. Foi muito importante para darmos o pontapé inicial”, comenta Evandro sobre a importância desse título.

Terceiro lugar

Completando o pódio, estavam Guto e Saymon. O carioca e o sul-mato grossense superaram Hevaldo e Arthur, por 2 sets a 1, em jogo disputado antes da final. “Estamos trabalhando desde novembro, e em seis torneios, conseguimos quatro pódios. Quero agradecer ao meu parceiro, que está muito focado. Estamos acreditando na possibilidade de ir a (Olimpíadas de) Tóquio 2020 que é nosso maior objetivo”, revela Guto.

Apesar de não estar no pódio, Hevaldo faz uma avaliação positiva do campeonato, inclusive por jogar em Fortaleza. “É muito bom estar com nossa torcida, família e amigos. Estou feliz com nossa atuação. Jogamos bem o campeonato todo, até porque foram jogos difíceis”, destaca o jogador.