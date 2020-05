Volante Michel, do Fortaleza, deverá passar por cirurgia no joelho, afirma site gaúcho

O volante Michel, emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza, deverá ser submetido a cirurgia para tentar resolver problema que o atrapalha desde o ano passado: uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo. A informação foi publicada pelo site GaúchaZH, de Porto Alegre.

As dores no joelho esquerdo do atleta não são novas. Michel já convive com a contusão desde 2019, e voltou a queixar-se de dores em 2020, atuando pelo Leão do Pici. Problema que o deixou de fora de algumas partidas neste ano.

Quando houve a paralisação das atividades por conta da pandemia do coronavírus, Michel viajou ao Rio de Janeiro para consulta com o médico Marcio Tannure, do Flamengo, que recomendou a realização de cirurgia para a resolução do problema.

De acordo com a publicação do site GaúchaZH, o estafe do atleta decidiu que Michel realizará a cirurgia para tentar acabar com o problema, faltando a liberação dos clubes com contrato em vigência para que o procedimento seja feito. O jogador está no Rio de Janeiro esperando a aval das partes para agendar o procedimento, que deve ser marcado para as próximas semanas.

Posição do Fortaleza

Ao Diário do Nordeste, a assessoria de comunicação do Fortaleza informou que ainda não tem decisão sobre a cirurgia. A reportagem apurou que o clube, entretanto, já encaminhou exames e laudos realizados pelo seu próprio Departamento Médico ao Grêmio, dono dos direitos econômicos do jogador.

Com isso, o Leão do Pici aguarda definições por parte do time gaúcho para saber qual posição deverá ser tomada.

O Diário do Nordeste apurou que o encaminhamento é de realização de cirurgia, tendo em vista que o tratamento conservador não se mostrou eficaz na resolução do problema.

Michel foi contratado pelo Fortaleza por empréstimo junto ao Grêmio. Ele fez seis partidas pelo Leão do Pici, sendo cinco como titular. Volante de marcação com boa técnica e qualidade de passe, ele é polivalente, e vinha sendo utilizado como zagueiro pelo técnico Rogério Ceni.