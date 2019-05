Volante Juninho deixa Ceará e deve ir para o Fortaleza

O volante Juninho não é mais do Ceará. Os rumores começaram após o atleta não ser relacionado para a partida diante do CSA na estreia da série A do Brasileirão. O atleta pertence ao Bahia, e deve ser emprestado para o Fortaleza, rival do alvinegro de Porangabuçu, até o fim da temporada.

O jogador, em 2019, fez 17 jogos e marcou dois gols pelo Vovô. A confirmação veio em entrevista coletiva cedida pelo técnico do Ceará, Enderson Moreira, após a goleada de 4 a 0 em cima do CSA.

Segundo o treinador, Juninho solicitou o desligamento do Ceará por "coisas particulares" e acrescentou: - Ele talvez não sentisse tranquilidade para desenvolver o trabalho; cada um de nós sabe onde o calo aperta.