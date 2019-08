Volante Edinho deixa o Ceará e acerta com o Vila Nova

O volante Edinho deixou o Ceará e acertou com o Vila Nova, que disputa a Série B do Brasileiro. A informação foi antecipada pelo Diário do Nordeste e chegou ao desfecho nesta segunda-feira (23), com uma rescisão de contrato de forma amigável. Nos últimos dias, o atleta também foi sondado pelo CSA.

Com 36 anos, o atleta se despede do clube com 28 partidas realizadas. Anunciado como reforço durante o Brasileirão de 2018, foi peça chave com o ex-técnico Lisca e contribuiu para a manutenção da equipe na elite nacional. Apontado como um jogador de grupo e bastante querido por funcionários do clube, Edinho participou de 10 jogos em 2019 e perdeu espaço sob o comando de Enderson Moreira.

No Brasileirão, entrou em campo apenas uma vez, no revés para o Atlético/MG, pela 2ª rodada da Série A. Mesmo com o avanço das negociações, o volante treinou com os companheiros na quinta-feira (22), no CT de Porangabuçu. Na carreira, defendeu também Internacional, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Coritiba e CSA.

Pela 16ª rodada do Brasileirão, o Ceará encara o Flamengo no domingo (25), às 19 horas, na Arena Castelão. Para a partida, Enderson Moreira conta com cinco opções para a posição: Fabinho, William Oliveira, Ricardinho, Pedro Ken e Auremir. Na tabela, a equipe é a 11ª posição, com 17, enquanto o Rubro-Negro está na vice-liderança, com 30.