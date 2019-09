Volante do Corinthians, Gabriel é confirmado como titular contra o Ceará

O técnico Fábio Carille confirmou ao menos um jogador como titular do Corinthians para o jogo contra o Ceará, no sábado (7), às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro: o volante Gabriel. Titular do meio de campo corintiano desde o final da Copa América, em julho, Gabriel chegou a viajar para assinar contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Mas, na última sexta-feira (30), o clube árabe desistiu de contratar Gabriel e anunciou oficialmente o acerto com o flamenguista Cuéllar.

Contra o Atlético-MG, o técnico do time paulistano escalou Ralf como titular da posição. "O Gabriel é o único titular que estou confirmando para jogar no próximo sábado. Ele será o titular. Na verdade as coisas foram bem claras, até onde eu sei, houve a proposta", defendeu.

"Ele está com a cabeça boa, vai retornar aos treinamentos já amanhã (segunda-feira). Não é pelo erro de alguém, que fez ele viajar, que vai perder a vaga no time. Ele vem de uma boa sequência e vai voltar na partida de sábado", completou.

Para o confronto contra o Ceará, o treinador não terá à disposição o meia Pedrinho. O jogador se apresenta nesta segunda-feira (2) à Seleção Brasileira olímpica para os amistosos contra a Colômbia e o Chile, nesta quinta (5) e na outra segunda (9), respectivamente, no estádio do Pacaembu.

Outro desfalque será o lateral-direito Fagner. Ele se apresenta à seleção do técnico Tite nesta segunda (2), nos Estados Unidos. O Brasil enfrenta a Colômbia nesta sexta (6), em Miami. Depois encara o Peru, no dia 10, em Los Angeles.

Fagner só deve voltar ao time no confronto contra o Fluminense, no dia 15, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão.