Volante do Ceará, Fabinho fala de bom momento na carreira: 'ninguém conquista nada sozinho'

Volante do Ceará, Fabinho tem vivido grande momento em sua carreira. Um dos principais jogadores do Vovô no início desta Série A do Brasileiro, se destacando principalmente pelos desarmes, o atleta divide com os companheiros do grupo as felicitações por seu crescimento.

"Eu sempre costumo falar que ninguém conquista nada sozinho. Agradeço a Deus por te me capacitado de ter feito bons treinamentos e consequentemente bons jogos, aos meus companheiros. Nossa equipe tem buscado jogar coletivamente, automaticamente o individual tem aparecido", afirmou o atleta.

No início do ano passado Fabinho vivou uma situação dramática ao passar dois meses fora da disputa da elite nacional devido a uma lesão sofrida e esteve em campo somente em 15 jogos, mas se destacou sendo líder em interceptações com um total de 10, e vice-líder em defesas, com uma média de 0,3 por partida, além de ter ficado entre os cinco jogadores com mais passes certos da disputa, com 342 corretos e somente 51 errados.

"Fico feliz pelo meu momento. Estou tendo uma sequência de jogos desde o início ano na minha posição de origem, que é volante, e tenho conseguido ajudar a equipe dentro da minha função, roubando bolas, desarmando, chegando para dar assistências, em algumas partidas chegando à gol. Para um volante, são números bastante expressivos".

Apesar de sua posição origem ser como volante, Fabinho também já jogou como lateral-direito no Ceará quando foi preciso. Sobre a chegada de Enderson Moreira, técnico que assumiu o grupo no mês de abril, o atleta acredita que a equipe irá ganhar "corpo" e evoluir com o caminhar da competição.

“Tenho as melhores expectativas possíveis para o time. O professor Enderson chegou há duas ou três semanas e já tem implementado algumas ideias novas, alguns conceitos que ele conhece muito bem. É um treinador muito capacitado, com experiencia na série A", disse o volante. "Eu creio que vai nos ajudar muito, assim como já tem nos ajudado. Fizemos três grandes partidas. Ganhamos do CSA/AL, contra o Cruzeiro e Atlético/MG fizemos bons jogos, mas não fomos tão eficientes assim. Pelas atuações que temos tido, mostram que estamos no caminho certo, mas precisamos ser mais efetivos, buscar o máximo número de pontos para que a gente possa sonhar com algo a mais dentro do campeonato”.

O Ceará enfrenta o Goiás/GO, no estádio Serra Dourada, às 21h deste sábado (11), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.