Volante do Atlético/MG, Adilson anuncia aposentadoria por problema cardíaco

Em coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (13), na Cidade do Galo, em Belo Horizonte/MG, Adilson anunciou aposentadoria da carreira de jogador de futebol. O volante do Atlético/MG foi diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica, uma doença cardíaca.

"Eu vim aqui só agradecer. Agradecer todo o apoio, todo o suporte, do departamento médico do Atlético, da diretoria e do presidente, que apesar de não estar… Não estava no Brasil quando nós conversamos, ele fez questão de me ligar e me dar todo o apoio", contou em meio às lágrimas.

A doença cardíaca do defensor do Galo é a mesma que matou o zagueiro Serginho, do São Caetano, em 2004 e foi identificada após exames realizados durante a parada para a disputa da Copa América.

"Fizemos uma avaliação agora no meio do ano, na intertemporada, que caracterizou e identificou uma cardiomiopatia, uma doença cardíaca que o impede de seguir como atleta profissional de futebol. Isso foi estabelecido agora. A partir do momento que se estabeleceu, nossos primeiros cuidados foi discutir com o próprio médico pessoal do atleta e também com uma terceira pessoa, um terceiro profissional, para ouvir a opinião, discutir sobre o diagnóstico e a conduta que deveria ser tomada. Houve uma unanimidade sobre a conduta, que decidiu por abreviar, do ponto de vista da continuidade, a carreira do Adilson como atleta de futebol", comentou Haroldo Aleixo, cardiologista do clube mineiro.

Apesar de triste por ter que se aposentar de forma precoce, o atleta reconheceu o apoio que sem recebendo de todos e afirmou que seguirá com o grupo.

"Só tenho a agradecer, até então aqui tem sido tudo maravilhoso na minha vida pessoal e esportiva. Minha filha vai nascer dia 22. Tenho muitos motivos pra seguir, pra ser feliz. A vida vai seguir com minha filha chegando, vou estar aqui junto dessa rapaziada, que tenho como irmãos. Acredito muito neles, eles ainda são a última chance que eu tenho de ganhar um troféu grande. Ainda tenho essa chance, acredito muito neles. Vou estar aqui nesse processo, ganhando ou perdendo, vou estar junto deles. A todos vocês, muito obrigado por tudo.", finalizou o atleta.

Por meio de sua rede social, o Atlético/MG publicou uma mensagem de apoio ao jogador.