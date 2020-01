Vitor Feijão deixa Ceará e assina com Figueirense

O atacante Vitor Feijão não pertence mais ao Ceará. O atleta de 23 anos rompeu vínculo com o Vovô e foi anunciado como reforço do Figueirense nesta quinta-feira (16). A rescisão com o time cearense foi publicada no BID ainda na quarta (15), encerrando contrato que se estendia até dezembro de 2021.

Pelo time alvinegro, o jogador realizou apenas nove partidas e marcou dois gols. A chegada em Porangabuçu ocorreu no início de 2019, com aval do técnico Lisca.

A última partida na equipe foi no dia 21 de abril, na derrota para o Fortaleza, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Sem espaço no elenco, Vitor Feijão foi até emprestado ao Guarani na última temporada, quando fez 12 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro.