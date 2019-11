Virados, torcedores esperam time do Flamengo no centro do Rio

Milhares de torcedores esperam desde o início deste domingo (24) a chegada do time do Flamengo ao centro do Rio, onde os jogadores desfilarão em carro aberto para comemorar o título da Copa Libertadores.

Muitos deles vêm direto das comemorações após o jogo de sábado (23), como os amigos André Luiz de Oliveira Santos, 24, e Thiago Santos, 26, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Começaram a beber no sábado à 14h e carregavam latinhas de cerveja na manhã deste domingo.

"A gente quer ver o Gabigol, papai", disse André. "É inexplicável, não tem como explicar o que aconteceu ontem", afirmou ele, que hoje garante ser "Grêmio desde criancinha" - um empate do time gaúcho contra o Palmeiras garante ao Flamengo o título antecipado de campeão brasileiro.

"Deixei meu marido tricolor em casa com a filha e vim pra cá", conta Pabola Oliveira, 35, para depois mostrar a tatuagem com o escudo do Flamengo na panturrilha esquerda. "Quero ver o Bruno Henrique, sonhei com ele antes do jogo", diz.

Flamengo vence River Plate de virada e conquista título da Libertadores. Foto: AFP

A previsão inicial era de que o time campeão aterrissasse no Rio por volta de 9h30, mas o voo atrasou. Enquanto esperam, os torcedores entoam cânticos e soltam fogos de artifício.

No sábado, jogadores e técnico foram aclamados pelos mais de 20 mil torcedores que estiveram no estádio Monumental de Lima, onde a equipe venceu de virada o River Plate (ARG) por 2 a 1 na final do torneio.