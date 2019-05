Virada do Liverpool entra para a lista de maiores da Champions. Confira outros jogos históricos

A classificação histórica do Liverpool sobre o Barcelona na semifinal da Champions League entrou para a seleta lista das maiores viradas da competição europeia. Após perder o jogo de ida na Catalunha por 3 a 0, os ingleses venceram por 4 a 0 nesta terça-feira (7) e garantiram uma vaga na decisão do torneio. Algumas das maiores viradas da Champions envolvem justamente o Barcelona. Porém, a maior delas, ao contrário do que ocorreu em Anfield nesta terça, foi a favor dos catalães.

Barcelona 6 x 1 PSG

Quatro gols de diferença Nas quartas de final da edição 2016/2017, o clube espanhol perdeu a partida de ida para o Paris Saint-Germain por 4 a 0, na capital francesa. Na volta, no Camp Nou, goleou o PSG por 6 a 1 e foi à semifinal. Foi a primeira e única vez que um time conseguiu reverter uma vantagem de quatro gols construída no confronto de ida. Três gols de diferença Além do feito do Liverpool na atual edição do torneio, somente em outras duas oportunidades a equipe que saiu atrás com um déficit de três gols conseguiu a virada.

Roma 3 x 0 Barcelona

Na temporada passada (2017/2018), o Barça venceu a Roma por 4 a 1 em casa no primeiro jogo da fase de quartas de final. Na volta, sofreu revés por 3 a 0 dos italianos com gol do grego Manolas aos 36 minutos da segunda etapa, e caiu fora da competição.

Deportivo La Coruña 4 x 0 Milan

Em 2003/2004, assim como o time catalão, o Milan de Kaká superou o Deportivo La Coruña por 4 a 1 no San Siro, em Milão, também válido pelas quartas de final. No duelo de volta, na Espanha, o La Coruña reverteu a série com um triunfo por 4 a 0 e se classificou.

Confira outras vantagens de dois gols revertidas na história da Champions:

1999/2000 - Quartas de final

Chelsea 3 x 1 Barcelona

Barcelona 5 x 1 Chelsea

2003/2004 - Quartas de final

Real Madrid 4 x 2 Monaco

Monaco 3 x 1 Real Madrid

2011/2012 - Oitavas de final

Napoli 3 x 1 Chelsea

Chelsea 4 x 1 Napoli

2012/2013 - Oitavas de final

Milan 2 x 0 Barcelona

Barcelona 4 x 0 Milan

2013/2014 - Oitavas de final

Olympiacos 2 x 0 Manchester United

Manchester United 3 x 0 Olympiacos

2013/2014 - Quartas de final

Paris Saint-Germain 3 x 1 Chelsea

Chelsea 2 x 0 Paris Saint-Germain

2014/2015 - Quartas de final

Porto 3 x 1 Bayern de Munique

Bayern de Munique 6 x 1 Porto

2015/2016 - Quartas de final

Wolfsburg 2 x 0 Real Madrid

Real Madrid 3 x 0 Wolfsburg

2018/2019 - Oitavas de final

Atlético de Madrid 2 x 0 Juventus

Juventus 3 x 0 Atlético de Madrid