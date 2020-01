O meia Vinicius Goes se despediu de seus companheiros dos funcionários no CT do Atlético/MG nesta quinta-feira (8). O meia está acertado com o Ceará para a temporada de 2020. O atleta deve ser o 9º reforço alvinegro para este ano.

Pelo Galo, Vinicius participou de 41 partidas e marcou 7 gols pelo clube, sendo 13 como titular na Série A.