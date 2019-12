Vila Nova anuncia Adalberto, zagueiro do Fortaleza pouco aproveitado por Ceni

O zagueiro Adalberto não pertence mais ao Fortaleza. O Vila Nova-GO anunciou a contratação do atleta nesta quinta-feira (19), chegando para ajudar o Tigre na Série C do ano que vem. O defensor fez somente um jogo pelo Leão do Pici, na derrota para o Vasco por 1 a 0, quando entrou no 2º tempo no lugar de Jackson.

Foi a 3ª passagem de Adalberto pelo Tricolor, sendo a última em 2018, quando participou de 12 partidas na campanha do título da Série B. Neste Brasileirão, o zagueiro chegou em agosto após a lesão de Roger Carvalho, mas não ganhou espaço com o técnico Rogério Ceni que, na reta final, chegou a improvisar o lateral esquerdo Bruno Melo na zaga ao lado de Juan Quintero.

Para a posição, o Fortaleza pretende manter Paulão, pertencente ao Internacional, além de buscar nomes no mercado para 2020.