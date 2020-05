VÍDEO: Vice-campeão olímpico do vôlei de praia, Márcio Araújo apresenta melhora e agradece apoio

O vice-campeão olímpico de vôlei de praia Márcio Araújo apresentou melhora, após ter sido internado, no último domingo (10), por problemas respiratórios devido ao novo coronavírus. O ex-atleta teve evolução considerável e, nesta terça-feira (12), gravou um vídeo (veja abaixo) para informar a todos sobre seu estado de saúde.

"Olá, pessoal. Tô passando aqui pra comunicar a todos que estou super bem. Estou aqui no Hospital Central de Fortaleza, hospital particular, tiveram todo o cuidado comigo, me deram toda assistência que tenho precisado e quero dizer pra vocês que estou me recuperando bem, dentro da minha capacidade de saúde", disse ele no vídeo.

Em outro trecho, o ex-jogador fala sobre a evolução rápida. "Já estou fazendo tratamento de fisioterapia no pulmão. Fisioterapia respiratória. Hoje é o segundo dia, já me sinto bem melhor, já não tenho mais febre e espero que eu possa sair desse internamento antes de uma semana. Tô muito feliz em poder já conseguir conversar e falar, porque eu estava muito mal mesmo, sofrendo muito com a falta de oxigênio", revela.

Por fim, Márcio agradece a assistência recebida dos profissionais de saúde e o apoio dos fãs.

"Queria realmente agradecer a todos os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que contribuíram pra minha melhora aqui. Toda a equipe que está aqui em volta, cuidando não só de mim, mas de todas as pessoas que estão precisando. E queria agradecer, de coração, todas as mensagens que tenho recebido. São inúmeras mnesagens, de todo lugar do mundo, gente que eu não conheço, pessoas que por um minuto da sua vida pararam pra mandar mensagem pra mim, uma energia boa. Muito obrigado a essa pessoas", diz.

O ex-jogador foi medalhista de prata no vôlei de prata durante as Olimpíadas de Pequim, em 2008, ao lado de Fábio Luiz. Além disso, foi campeão mundial em 2005 e vice em 2011.