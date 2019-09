VÍDEO: Edson Cariús agradece Ferroviário e fala sobre futuro no Fortaleza

Após o desfecho do seu futuro, o atacante Edson Cariús quebrou o silêncio. Em vídeo exclusivo enviado ao programa A Grande Jogada, do Sistema Verdes Mares, o centroavante falou pela primeira vez após a saída do Ferroviário e agradeceu aos torcedores e ao clube coral pelo período em que defendeu a camisa do Tubarão.

Além disso, o atleta, de 30 anos, que tem 19 gols nesta temporada, falou também sobre o futuro com a camisa do Fortaleza. "Em breve estarei retornando ao futebol cearense para vestir a camisa do Fortaleza".

