Vídeo de nova camisa do Goiás tem mulheres sensualizando e gera polêmica na Internet

Um vídeo divulgado, na última segunda, pelo Goiás tem causado grande polêmica nas redes sociais. Em postagem, duas torcedoras aparecem sensualizando com a nova camisa do clube. A divulgação tem gerado discussão entre os seguidores, que acusam de estarem usando as mulheres como uma forma de atrair o público masculino.

No vídeo, uma torcedora loira e outra morena aparecem fazendo caras e bocas. Nos comentários, diversos seguidores criticaram a postura do clube de usá-las de forma erótica, para que possam chamar atenção dos olhares por parte da torcida masculina.

Veja abaixo alguns comentários.

Sexualizar as mulheres no futebol só atrapalha a luta de quem só quer torcer. Lamentável — Fepi de Boné ⓟ (@_fepi) July 23, 2019

Vocês podem mais do que isso... melhorem! — Marcela Rafael (@marcelarafael) July 23, 2019

- Clipe da Anitta✅

- Filme Bruna Surfistinha✅

- Pablo Vittar sensualizando no fantástico✅

- Atrizes seminuas na novela das 8✅

- Modelos na apresentação da camisa do Goiás❎



Disgurpa pôr Seromi #mimimi — Fernandinho - SEP ⓟ (@Buzanello) July 23, 2019