Vice-presidente do Flamengo publica foto de joia que passou pela base do Ceará, mas apaga

Com passagem pelas categorias de base do Ceará entre 2015 e 2016, Caio Paulista tem chamado atenção de vários clubes da Série A do Brasileirão. Mesmo com o rebaixamento do Avaí para a Série B, o atacante se destacou entre os demais. Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz publicou uma foto do jovem atleta em seu perfil oficial no Twitter, mas momentos depois apagou.

Vice do Flamengo publica foto de Caio Paulista, mas apaga. Foto: Reprodução

Jovem de 21 anos e com passagens pela categoria Sub-20 do Vovô entre 2015 e 2016, Caio Paulista fez 35 jogos pelo time catarinense esse ano, sendo 26 pela elite do futebol brasileiro. O Botafogo tentou a contratação do atleta, mas recuou ao saber que o atacante está em negociação com o Internacional - RS para a próxima temporada.

Um fato aconteceu na madrugada de domingo (22) para esta segunda-feira (23). Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz postou em seu Twitter uma foto do atacante. Na publicação não havia nenhuma legenda. No entanto, minutos depois, o dirigente apagou o tweet. O fato chamou a atenção de diversos torcedores sobre a possível contratação do jogador para o time rubro-negro com a possível saída de Bruno Henrique, que tem deve receber proposta astronômica do futebol chinês.

O contrato de Caio Paulista com o Avaí encerra dia 31 deste mês e não haverá renovação.