Vice-campeão olímpico, Márcio Araújo apresenta piora e é internado por Covid-19

Infelizmente precisei retornar ao hospital, mas dessa vez para ser internado, a falta de oxigênio estava me matando. Gostaria de agradecer a @germanasoaresx minha cunhada por conseguir um leito nesse hospital maravilhoso @hospitalhcf, ao Dr. Daniel e minha esposa @julianaraujocoach q com 8 meses de grávida cuidou muito bem de mim em casa, mas aqui a luta contra o coronavirus é mais igual. Obrigado pelas mensagens e orações de todos. Vamos vencer em nome de Jesus!!