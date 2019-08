Vice-artilheiro do Leão, Éderson volta a treinar e avisa: "Expectativa boa para retornar"

O atacante Éderson, do Fortaleza, voltou a treinar nesta quarta-feira (7) no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, fazendo corridas leves ao redor do campo. O atleta lesionou o ligamento cruzado anterior e o menisco em abril, ainda no Campeonato Cearense, quando marcou 3 gols. Porém, seu retorno deve ser somente em outubro.

"Ainda estou fazendo um trabalho de corrida em campo bem leve, com fortalecimento e mobilidade. Tudo está dentro do previsto. Não vamos ficar dando prazos, mas já me sinto bem melhor, mais confiante. Só tenho a agradecer ao departamento médico do clube, ao departamento físico, aos fisioterapeutas pela força que estão me dando desde a cirurgia. Estou vivendo uma expectativa boa para retornar nos próximos meses", falou o jogador.

Após a saída de Júnior Santos para o futebol japonês, Éderson é o artilheiro do Tricolor ao lado de Wellington Paulista, com 5 gols cada neste ano. Em 2018, ele era reserva de Gustavo e jogou 18 partidas, marcando 3 gols.

O Leão do Pici encara o CSA nesta segunda-feira (12), às 20h, no Rei Pelé, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro.