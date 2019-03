Vettel lamenta 3ª posição no grid deste domingo (17)

A terceira colocação no grid de largada para o GP da Austrália não deixou o alemão Sebastian Vettel nada satisfeito. O piloto da Ferrari admitiu ter sido surpreendido negativamente pelo desempenho de seu carro no treino classificatório deste sábado (16) e lamentou ter ficado mais uma vez atrás da Mercedes.

"Começar a corrida de amanhã em terceiro não é dos piores resultados e o carro até foi razoável, mas não está como gostaríamos e também não fomos velozes como queríamos. Vamos começar desta posição e ver o que conseguimos. Esta pista é única e as condições são diferentes do que experimentamos nos testes", declarou.

Depois de se destacar nos testes de pré-temporada, a Ferrari voltou a ser superada pela Mercedes na Austrália, como aconteceu nas últimas temporadas. A equipe chegou a fazer ajustes para o treino, no entanto não impediu que Vettel ficasse atrás dos dois pilotos da alemã: Lewis Hamilton, que cravou a pole, e Valtteri Bottas, após marcar o tempo de 1min21s190.

"Nós definitivamente melhoramos o carro na madrugada, mas obviamente não o suficiente para estarmos na frente. Na corrida de amanhã, precisamos entender o carro mais profundamente. Vamos correr o mais rápido que pudermos e ver onde isto nos levará. Afinal, estamos apenas 16 metros atrás da pole position", comentou.

Estreante na equipe italiana, o monegasco Charles Leclerc também não ficou satisfeito com o resultado do treino de classificação. Em sua primeira prova pela Ferrari, ele largará na quinta colocação, atrás inclusive da Red Bull de Max Verstappen, após cravar o tempo de 1min21s442.

"Não posso dizer que estou satisfeito com o resultado do treino. Depois de um bom Q1 e um Q2 muito bom, no Q3, especialmente na minha segunda volta, cometi muitos erros, principalmente no primeiro setor, e fui incapaz de melhorar. Vou tentar aprender com isso para me preparar o melhor possível para a corrida", prometeu.