Verratti diz que nunca ouviu Neymar afirmar que quer deixar o PSG

"Eu nunca ouvi ele dizer que queria ir embora", garantiu Marco Verratti, meia do PSG, ao canal RMC em referência a Neymar, e fez uma generalização: "Quando um jogador quer ir embora, o clube tem que deixar ele ir embora".

"É claro que eu vou ficar decepcionado se ele for", admitiu o italiano. "É um grande jogador. São coisas entre ele e o clube". "Eu não sei o que ele disse ao clube. Mas, pessoalmente, é claro que prefiro que ele fique".

Neymar, que não esconde sua vontade de voltar ao Barcelona, mantém o suspense no mundo futebolístico nesta janela de transferência do verão europeu, que se encerra no dia 2 de setembro na França e na Espanha.

"Se um jogador quer ir embora, no final ele sempre vai encontrar um jeito de ir", disse Verratti, acrescentando que "quando um jogador realmente quer ir, o clube deve deixá-lo partir. De acordo com a condições (financeiras) fixadas pelo clube, é claro. Mas não se deve reter um jogador que quer ir embora".

De acordo com o PSG, Verratti, que sofreu um problema muscular na coxa direita, não vai jogar contra o Sydney FC no amistoso de terça-feira (30) em Suzhou, na China. Neymar, que se recupera da lesão no tornozelo, tampouco foi escalado.

A temporada do PSG vai começar com o Troféu dos Campeões diante do Rennes, no sábado 3 de agosto em Shenzhen (10h30, pelo horário de Brasília). Neymar está suspenso e não vai poder disputar essa decisão.