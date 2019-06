Venezuela e Peru estreiam com 0 a 0 para 13 mil pessoas na Arena Grêmio

Diante de uma Arena Grêmio com pouco mais de 13 mil torcedores, Venezuela e Peru não saíram do 0 a 0 na estreia das equipes na Copa América, em Porto Alegre. Em jogo válido pelo Grupo A do torneio continental, o mesmo do Brasil, as seleções fizeram um jogo apenas morno, que teve como ponto alto dois gols peruanos anulados pelo VAR (arbitragem de vídeo).



Na próxima rodada da chave, a Venezuela volta a campo para enfrentar o Brasil - que termina a rodada como líder isolado após a vitória de 3 a 0 contra a Bolívia em São Paulo - na terça-feira, às 21h30, na Fonte Nova, em Salvador. Já o Peru vai ao Rio para enfrentar a Bolívia, no mesmo dia, mais cedo, às 18h30, no Maracanã.



Em jogo de poucas emoções no primeiro tempo, a torcida do Peru chegou a comemorar um gol aos seis minutos do primeiro tempo, com Gonzáles, empurrando para as redes uma sobra de bola alçada na área venezuelana, mas o árbitro colombiano Wilmar Roldán, após revisar o lance pelo VAR, acabou anulando a jogada ao perceber um impedimento do ataque.



Na sequência da partida, quem obteve as melhores chances foi a equipe de Ricardo Gareca. Duas delas aconteceram ainda na primeira etapa, com Paolo Guerrero. O atacante do Internacional quase foi às redes aos 36, em arremate da entrada da área, e aos 41, quando obrigou Fariñez a realizar boa defesa em cobrança de falta.



Na volta para o segundo tempo, a disposição das equipes não mudou muito, embora Rondón tenha assustado Gallese com uma cobrança de falta que passou muito próxima da trave direita do gol peruano, logo na retomada do jogo.



Aos 17, outro grito de gol foi negado à seleção do Peru quando um até então apagado Farfán cabeceou bola cruzada pela esquerda para as redes. Mas a arbitragem novamente aguardou confirmação da sala do VAR para marcar impedimento no início da jogada.



À exceção do lance anulado, o jogo continuou modorrento, pelo menos foi assim até a expulsão do lateral venezuelano Mago, que recebeu o segundo amarelo aos 28 minutos e acabou excluído do duelo. Com um jogador a mais, o time de Ricardo Gareca se acendeu de vez na partida e fez com que Fariñez finalmente passasse a trabalhar.



Aos 30, o goleiro venezuelano fez defesa incrível em arremate de Guerrero, aproveitando rebote de tentativa de Farfán, de dentro da pequena área. Devidamente "aquecido", o camisa 1 venezuelano tornou a brilhar ao espalmar chute de fora da área de Flores.



Mesmo em desvantagem numérica, a seleção comandada pelo ex-goleiro Rafael Dudamel ainda conseguiu realizar boas movimentações ofensivas, especialmente após a entrada do atacante santista Soteldo, mas o placar ficou mesmo em branco.

FICHA TÉCNICA



Venezuela 0 x 0 Peru



Venezuela - Fariñez; Rosales, Chancellor, Villanueva e Mago; Moreno (Hernández), Rincón e Herrera; Savarino (Machís), Rondón e Murillo (Soteldo). Técnico: Rafael Dudamel.



Peru - Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Yotún (Polo), Cueva (Flores) e Gonzáles (Carillo); Farfán e Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.



Cartões amarelos - Tapia e Carillo (Peru)



Cartão vermelho - Mago (Venezuela)



Árbitro - Wilmar Roldán (Colômbia)



Público - 11.107 pagantes (13.370 ao total)



Renda - R$ 2.400.080,00.



Local - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).