Veja quanto Ceará e Fortaleza podem ganhar com venda de direitos internacionais do Brasileirão

A venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro é, no momento, uma das pautas prioritárias da Comissão Nacional de Clubes (CNC), composta por equipes das Séries A, B e C. Ceará e Fortaleza fazem parte e participam constantemente das reuniões, realizadas por videoconferência. Caso se concretize, o acordo renderá uma fonte de receita a mais aos clubes cearenses.

Como o Diário do Nordeste antecipou, os times têm proposta na mesa. Nesta quarta-feira (15), o site Globoesporte.com divulgou e o Diário do Nordeste confirmou que a oferta é de um pouco menos de US$ 40 milhões (cerca de R$ 209 milhões) fixos pelo tempo total de acordo (até 2023), com algumas variáveis que ocorrerão de acordo com o que a empresa que vencer a concorrência.

Entretanto, ainda há uma tentativa de melhorar os valores em uma contraproposta. A maior "fatia do bolo" será repartida entre os clubes da Série A e, segundo o Globoesporte.com, há previsão de percentual para clubes da Série B e da Série C.

Na mesa, há algumas discussões sobre as divisões entre os clubes. O desenho da divisão é o seguinte:

75% divididos para clubes da Série A

20% para a B (que pode ter a transmissão também em edições futuras)

5% para a C.

A oferta inicial ainda é considerada baixa (por ano, maior percentual de R$ 50 milhões divididos pelos 20 participantes da Série A equivale a cerca de R$ 2,5 milhões por clube). Pela proposta de hoje, seria este o valor que Ceará e Fortaleza receberiam, por exemplo.

Mesmo que o valor ainda não seja o ideal, há o pensamento de que a venda deve acontecer, pois é preciso que haja um pontapé inicial na questão. Oferecer uma espécie de "degustação" do produto, para que os valores sejam melhorados no futuro.

Sobretudo porque há outros pontos a se considerar além da cota financeira. Ampliar a visibilidade para importantes mercados internacionais (Europa e Ásia, principalmente) é um dos mais relevantes.