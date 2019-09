Veja provável escalação de Fortaleza X Athletico/PR; Tricolor realiza último treino na Capital

O Fortaleza realizou o último treino no estádio Alcides Santos, nesta terça-feira (24), antes da viagem para Curitiba, onde encara o Athletico-PR. Sem vencer há três jogos, o técnico Zé Ricardo fechou a atividade e escondeu a escalação para o duelo de quinta, às 21h30, na Arena da Baixada, pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro.

Para o confronto, o time tricolor não conta com o goleiro Felipe Alves, o volante Felipe e o atacante André Luís, ambos suspensos por acúmulo de cartão. O arqueiro, inclusive, foi substituído na partida com o Palmeiras devido lesão no adutor da perna esquerda. Em avaliação pelo Departamento Médico, ainda não teve prazo de recuperação revelado.

A tendência é que a equipe mantenha o padrão tático, 4-2-4, com os retornos dos atacantes Felipe Pires e Wellington Paulista, desfalques na 20ª rodada. A provável escalação é: Boeck; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Gabriel Dias e Juninho; Romarinho, Felipe Pires, Osvaldo e Wellington Paulista. Recém-chegado, o meia Matheus Vargas deve ganhar oportunidade no decorrer da partida.

Será apenas o 2º jogo de Boeck como titular na competição - a primeira havia sido contra o Flamengo, há três meses. Capitão tricolor quando está em campo, o jogador que acumula os acessos à Série B e A declarou que o time deve ter organizar melhor a defesa para não ser vazado contra o Furacão.

Boeck treinou como titular no Fortaleza Foto: Davi César / SVM

"A gente fala muito de vitória, mas ela começa quando todos marcamos e não nos entregamos. Contra o Athletico-PR vai ser dessa maneira, não adianta falar de gols se não estivermos unidos e organizados. Como no 1º turno, o começo do 2º turno é o momento crítico porque são os jogos mais complicados, mas é nesse momento que precisamos crescer para chegar em pontos mais altos na tabela", afirmou.

A delegação embarca ao Paraná nesta terça, às 16 horas. Na quarta, encerra preparação para o confronto no CT do Coritiba. O Fortaleza ocupa a 15ª posição, com 22 pontos, a quatro distante do Fluminense, 1º integrante da zona de rebaixamento.