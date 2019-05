Veja os jogos desta quarta-feira (15)

Times brasileiros entram em campo, na noite desta quarta-feira (15), pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão Feminino A2. As duas competições estão na fase de oitavas de final.

Às 21h30, o Corinthians recebe o Flamengo, na Arena Corintians, enquanto o Fluminense e Cruzeiro se encaram no Maracanã. Às 19h15, o Santos visita o Atlético/MG, no Independência. As três partidas serão válidas pelas oitavas Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão Feminino Série A2, a equipe do Porto Velho recebe o Palmeiras, no Aluizão, em Rondônia, às 21h30, enquanto, às 20h, Botafogo/PB e São Paulo se enfrentam, no Almeidão, em João Pessoa.

Em jogos da 9ª rodada da Série B do Campeonato Cearense, o União recebe o Maracanã, às 15h30, no Domingão, enquanto, às 16h, Tiradentes e Maranguape fazem partida no estádio Presidente Vargas (PV). Os dois jogos são pelo grupo A. Já no Grupo B, Esporte e Pacajus se enfrentam no Bandeirão e Crato e Icasa no Mirandão. Ambas as partidas serão às 20h.

Para não ser rebaixado, o Maracanã precisa da vitória e torcer por uma derrota ou empate do Tiradentes. Caso o Esporte perca e o Icasa vença, o Esporte é o rebaixado.

Atalanta e Lazio fazem a final da Copa Itália às 15h45.