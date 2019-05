Veja os erros de Ceará e de Fortaleza em gols tomados na última rodada do Brasileirão

Ceará e Fortaleza terminaram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro com derrotas diante de Atlético-MG e de Botafogo, respectivamente. Porém, o Vovô e o Leão fizeram bom jogo, com o resultado definido em momentos de desatenção de suas defesas.

> Com gol do Atlético-MG no último lance, Ceará perde novamente no Brasileirão

> Com arbitragem polêmica, Fortaleza perde para Botafogo por 1x0

Erros do Ceará

Após abrir o placar diante do Atlético no Mineirão, aos 24 minutos da primeira etapa, logo o Ceará levou o empate dois minutos depois. Em um contra-ataque, o Alvinegro de Porangabuçu tinha sete atletas na fase defensiva contra cinco do Galo chegando à área.

Lateral direito Guga tabela com Geuvânio e recebe passe infiltrado entre seu marcador, Carleto, e o volante Edinho. Na área, Samuel Xavier marca Nathan, autor do gol, enquanto Chará fica livre pela esquerda. Chico não voltou para marcar o colombiano Foto: Divulgação

Quando Geuvânio ameaçou o passe para Guga, a dupla de zagueiros subiu para fazer a linha de impedimento, mas Samuel Xavier não acompanhou o movimento. Repare na imagem que o lateral direito deixa o lateral do Galo em posição regular.

No lance, Edinho demorou para pressionar Geuvânio, responsável por abrir o campo para o Atlético a partir do meio no 4-3-3 mineiro durante a organização ofensiva. O meia aproveitou o avanço do lateral, que tocou para Nathan, desmarcado por Fabinho, que não prestou atenção no espaço deixado para o jovem marcar.

Apesar das boas atuações na temporada, o volante falhou ao não acompanhar Nathan, percebendo seu erro de maneira tardia Foto: Divulgação

Erros do Fortaleza

O Botafogo controlou boa parte do primeiro tempo, mas tinha dificuldades para encontrar espaços entre as linhas do Fortaleza, organizado defensivamente em um 4-4-2 com Wellington Paulista e Júnior Santos incomodando a saída de bola do sobrecarregado Gustavo Bochecha. O volante era responsável pela distribuição inicial do time carioca, postado em um 4-1-4-1 tanto na fase ofensiva quando defensiva.

Com dois atacantes em cima do meio campista, o Leão não deu fôlego para o Botafogo criar a partir da intermediária defensiva. A solução do técnico Eduardo Barroca foi sacar Bochecha, lançar Alex Santana ao campo e recuar Cícero para a função do volante. Essa alteração foi chave para mudar a partida.

Botafogo começa a criar a jogada pela direita, por onde Diego Souza se lança. Observe que Alex Santana percebe o avanço e sobe para a área. Araruna, responsável pela marcação na faixa central do meio campo, estava de costas e não se atenta ao movimento do meio campista Foto: Divulgação

Mais ofensivo, Alex aproveita o espaço no meio e a falta de pressão de Araruna para entrar na área. Enquanto isso, a defesa do Fortaleza cometeu dois erros de marcação básicos.

O primeiro, e que desencadeia o segundo, é o movimento de Quintero, um dos pilares do time de Rogério Ceni na temporada. O zagueiro acompanha Diego Souza, já marcado por Nathan, que não consegue segurar o camisa 7 do Fogão. Porém, deixa um buraco no meio da área no qual o lateral Tinga, que estava junto ao atacante Erik, tenta ocupar.

na jogada, Araruna foca somente em João Paulo, e esquece Alex, que teve muita liberdade. Juninho se perdeu no início do lance, após toque de Marcinho para ataque de Diego Souza Foto: Divulgação

Isso deixou o camisa 11 livre para cabeceio, defendido por Felipe Alves. Mas ninguém acompanhou Alex Santana, que apareceu livre, acompanhado também de João Paulo, ambos com chance de balançar as redes.

Detalhes que, em questão de segundos, definiram os placares de Ceará e de Fortaleza nesta terceira rodada do Brasileirão.