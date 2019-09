Veja o Top-5 de golaços do Leandro Carvalho pelo Ceará

Vindo de um momento de pressão por baixas atuações na temporada, Leandro Carvalho foi o grande nome do futebol brasileiro no último final de semana. Querido pela torcida do Ceará e sempre que possível elogiado pelo técnico Enderson Moreira, o atacante foi autor de um belo gol olímpico no empate heróico com o Corinthians, em Itaquera, sábado (7), pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

Com a partida já nos acréscimos, o atacante cobrou escanteio direto para o gol e balançou as redes do time paulista, calando a torcida da casa. Apesar de não estar no melhor momento da carreira, chegando a ter perdido a vaga de titular, o nome do camisa 82 tem grande peso no elenco, principalmente quando o assunto é sobre fazer gols bonitos. Conhecido por sua raça, o ponta direita é autor de golaços e tentos importantes pelo Vovô desde 2017, sua primeira passagem por Porangabuçu.

No ano passado, Leandro marcou um belo gol de fora da área na vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, no Marcanã. Após retornar ao Vovô, o atacante fez sua primeira partida contra outro carioca. Diante do Fluminense, no estádio Presidente Vargas (PV), o time das Laranjeiras também foi "vítima" do camisa 82 do Ceará. Em 2017, pela Série B, o Brasil de Pelotas/RS foi quem sofreu com a boa pontaria do atleta para marcar de cabeça, na Arena Castelão.

Veja abaixo o Top-5 de golaços do Leandro Carvalho:

Série A 2019, Arena Itaquera - Corinthians 2x2 Ceará

Com golaço imlímpico, Leandro Carvalho fez o segundo do Vovô no empate com o Timão.



Série A 2019, Arena Castelão - Ceará 2x0 Palmeiras

Leandro Carvalho sai do banco de reservas e faz gol de cobertura na vitória sobre o alviverde paulista.



Série A 2019, Arena da Baixada - Athletico/PR 2 x 2 Ceará

Leandro Carvalho recebe cruzamento em diagonal e faz um lindo gol de primeira



Série A 2018, Maracanã - Flamengo 0x1 Ceará

Com gol de fora da área, Leandro Carvalho decide em vitória sobre o rubro-negro.



Série A 2018, Presidente Vargas - Ceará 1x0 Fluminense

Em retorno ao Vovô, Leandro Carvalho marcou único gol na vitória sobre os cariocas.