Veja como o torcedor do Ceará reagiu ao uso do VAR na Arena Castelão

O árbitro de vídeo (VAR) estreou na Série A do Campeonato Brasileiro e foi um dos protagonistas da goleada do Ceará sobre o CSA neste domingo (28). A partida recebeu o auxílio em três ocasiões principais e até mudou a decisão do juiz paranaense Adriano Milevski em pênalti favorável ao Vovô. Veja a reação do torcedor quando o equipameto foi consultado: