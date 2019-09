Veja como joga o Fluminense, próximo adversário do Fortaleza na Arena Castelão

O Fortaleza recebe o Fluminense neste sábado (7), às 17h, na Arena Castelão, com a intenção de terminar o 1º turno derrotando um adversário direto contra o rebaixamento. Com 12 pontos, a equipe de Oswaldo de Oliveira está em 18º na tabela, 9 pontos atrás do time cearense. Apesar do momento ruim, o Tricolor do Rio tem ideias de jogo nas quais o Leão do Pici deve se atentar.

Intensidade ofensiva

O técnico Oswaldo de Oliveira estreou no comando tricolor contra o Corinthians, nas quartas de final da Sul-americana, quando foi eliminado após dois empates, no fim de agosto. Ele substituiu Fernando Diniz, o responsável pelo futebol intenso do Flu. Escalado no 4-1-4-1, Oswaldo continua com a filosofia de sempre atacar em quantidade, pressionando o oponente por todos os lados.

Com a bola, o Flu costuma liberar muito seus laterais. Allan, desfalque para este sábado, distribui para Caio Henrique pela esquerda. Na área, pelo menos 3 jogadores já se preparam para o lance, com o lateral direito Igor Julião infiltrando pelos fundos Foto: Reprodução

O Flu é o time que mais finaliza na competição, com média de 13,1 por jogo. A estatística continua mesmo depois da chegada de Oswaldo, resquícios de uma equipe muito ofensiva montada por Fernando Diniz. Yony Gonzalez é o 2º que mais finaliza no Brasileirão, com 2,9 arremates por jogo, atrás somente de Gabigol, com 3,1. Ao lado do colombiano, que atua pela esquerda, o jovem atacante João Pedro volta para ajudar na criação. A zaga do Fortaleza precisa manter a solidez sem desmanchar a linha de marcação, momento pelo qual o Fluminense espera e se aproveita.

O Fluminense tem a maior média de posse de bola e a maior de passes concluídos do Campeonato: 61,1% e 490 por partida. Allan, Ganso e Yuri lideram essa estatística na Série A, todos com mais de 66 passes completados em média nos 90 minutos.

Caio Henrique tem bastante liberdade para cair pelo centro. Nenê flutua pelas costas dos defensores enquanto os atacantes puxam a marcação Foto: Reprodução

Além disso, o Tricolor carioca, ao lado do São Paulo, é quem mais realiza dribles por jogo: 13,2 por confronto.

Problemas na transição

Contra o Leão do Pici, o Flu não conta nem com o lateral Igor Julião, que deve ser substituído por Gilberto e nem com o volante Allan, atleta que mais acerta passes no Brasileiro. O meio campista está com a seleção olímpica e em seu lugar deve entrar Airton, titular em somente 4 partidas na Série A, tendo sido expulso na última contra o Athletico/PR, em junho, que venceu por 3 a 0.

Os desfalques não são o único problema do Fluminense. A falta de retaguarda na faixa central, principalmente na entrada da área, resultou em gols levados contra Inter e CSA. Os volantes (Allan ou Gilberto) demoram demais na transição defensiva.

Embora a linha defensiva se mantenha firme, ninguém se atenta à entrada da grande área livre, onde 3 jogadores do Inter tinham total liberdade para incomodar Foto: Reprodução

O problema na defesa se repete em vários jogos, mostrando uma falta de atenção que tem custado muito ao Fluminense, dono da 2ª pior defesa da competição, com 26 gols levados, atrás somente da Chapecoense.

O erro é recorrente na defesa tricolor e pode ser explorado pelo atacantes do Leão, com Wellington Paulista se movimentando no comando do ataque Foto: Reprodução

O Fluminense é uma equipe com muita qualidade ofensiva, com atletas jovens de alta velocidade e capacidade de drible. Porém, os erros defensivos, com lentidão nas transições defensivas, acabam não compensando o ímpeto no ataque. Com paciência para esperar as melhores chances no contra-ataque, o Fortaleza, como fazia com Ceni, pode explorar os espaços deixados quando o time carioca se lança para a área adversária.