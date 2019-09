Veja como joga o Corinthians, adversário do Ceará neste sábado

Atual 3º colocado do Brasileirão, invicto há oito jogos e dono da melhor defesa do campeonato. São com essas credenciais que o Corinthians chega para enfrentar o Ceará, neste sábado (7), às 11 horas, na Arena Corinthians. O Vovô está invicto no palco da partida, mas terá parada difícil, tendo em vista que a equipe paulista vive momento de crescente sob comando do técnico Fábio Carille e tem modelo de jogo cada vez mais assimilado pelos atletas.

O esquema tático consolidado é o 4-1-4-1, mas com dois pontas da segunda linha de quatro que infiltram bastante para o meio. Normalmente, Pedrinho e Clayson desempenham o papel, mas com Pedrinho na Seleção Olímpica, é provável que Jadson seja o substituto, o que ocasiona em uma evidente mudança de estilo do time.

O experiente meia é mais cadenciador e de posse de bola, enquanto o jovem tem como característica a velocidade e os duelos 1 x 1. Por isso, é incerto cravar como o time vai se comportar nesse jogo.

Apesar do estilo reativo quando atua fora de casa, o Timão, quando joga em seus domínios, tem proposta dominante.

A tendência é que o time seja escalado com Cássio; Michel, Gil, Manoel e Danilo Avelar; Gabriel; Jadson, Júnior Urso, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love.

Porém, outra possibilidade é a entrada de Gustagol no lugar de Jádson, com o time sendo escalado com Cássio, Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Vagner Love, Urso, Mateus Vital e Clayson; Gustagol.

Um ponto fraco é Michel, um reserva que faz o nivel cair drasticamente em relação ao titular Fagner.

Sistema defensivo

A solidez defensiva é a grande marca do Corinthians de Carille. O time sofreu apenas nove gols nos 17 jogos que realizou, sendo que, como mandante, só foi vazado em duas oportunidades em nove partidas.

Entretanto, os zagueiros têm certa dificuldade no início de construções das jogadas, e sofrem bastante com times que marcam pressão, com linhas altas.

Sistema ofensivo

O ataque, por outro lado, não é tão positivo. São somente 19 gols marcados (média de 1,17 por jogo) e como o Vovô detém uma sólida defesa, esse pode ser um dos trunfos para surpreender em São Paulo.

Com a nova composição, o time deve atacar mais pela esquerda, com o Danilo Avelar buscando associações com Clayson e garantindo liberdade para Matheus Vital flutuar.