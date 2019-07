Veja como era a Capital na última vez que Ceará e Fortaleza se enfrentaram na Série A

O último encontro entre Ceará e Fortaleza na Série A foi em 1993, quando o Vovô venceu o Leão duas vezes no Brasileirão. O tempo passou, a Capital se transformou e o Clássico-Rei cresceu em rivalidade e relevância no cenário nacional. O reencontro acontece no próximo sábado (3), às 19 horas, na Arena Castelão - mesmo palco do jogo memorável de 26 anos atrás.

Você lembra daquela época? Veja como era a Capital quando os dois times estava na 1ª divisão.

Estádio Castelão

Foto: arquivo / SVM

Em 1993, o Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, não havia passado pelas sucessiivas reformas e tinha capacidade para 63.903 espectadores. Sem os anéis na borda ou o espelho de vidro externo, o torcedor sentava direto no cimento, sem cadeira, naquele ano.

Fortal na Beira-Mar

Foto: arquivo / SVM

Em 1993, o Fortal chegava a segunda edição e seguia sendo realizado na própria Beira Mar. Naquele ano, foi a primeira vez que a festa ocorreu em três dias, já com dois novos blocos (Evabody com a banda Asa de Águia e Siriguella com Chiclete com Banana).

Coletivo mais barato

Foto: arquivo / SVM

A tarifa de ônibus na Capital custava 40 centavos. Bem distante do valor atual, que é R$ 3,60. Inclusive, uma das linhas mais populares era o Paranjana - que teve a rota encerrada e passava pelos bairros Parangaba, Antônio Bezerra, Lagoa, Papicu, Centro, Aldeota, Barra do Ceará, Edson Queiroz, Castelão, Passaré e Seis Bocas.

Outro ídolo no Forró

Foto: reprodução

Ex-vocalista da banda Mastruz com Leite, Carlos Rilmar era considerado o "Príncipe do Forró" nos anos 90, com sucessos como "Princesinha". Ele abandonou a carreira musical e seguiu caminho na Igreja Evangélica.

Praia de Iracema sem barracas

Foto: Kiko Silva

Principal ponto turístico de Fortaleza, a Praia de Iracema já era referência para passar o fim da tarde. A orla estava bem ocupada por prédios em frente a Avenida Beira Mar, mas as barracas ainda eram novidade e estavam se instalando.

Ciro Gomes no Poder

Foto: Paulo Roberto Rocha

Governador do Estado em 1993, o promissor político cearense assumiu o cargo em 1991 após deixar a prefeitura de Fortaleza. O cargo então foi entregue no ano seguinte.

Prefeito popular

Foto: Neysla Rocha

Sucedendo Juraci Magalhães, Antônio Cambraia havia sido Secretário de Finanças do Município de Fortaleza antes de assumir a prefeitura, onde obteve uma média de 80% de aprovação pela população em seu mandato.

Ponte dos Ingleses em obras

Point dos turistas, a Ponte dos Ingleses estava em uma situação muito semelhante à atual: esperando por uma reforma que não continuou, abandonando o antes movimentado local Foto: Kiko Silva

Outro ponto famoso pela bela vista para o pôr-do-sol, a Ponte dos Ingleses estava como em 2019: esperando por uma repaginada. A reforma só aconteceria no ano seguinte pelo Governo do Estado.