Veja cinco pontos positivos da chegada de Ceni no Fortaleza

Rogério Ceni aceitou a proposta do Fortaleza e deve ser anunciado no clube ainda nesta sexta-feira (27). Mas a mudança é positiva para a equipe na Série A do Brasileiro? Zé Ricardo deixou o time com aproveitamento de 23,8% e apenas três pontos da zona de rebaixamento. Confira cinco pontos que explicam porque o retorno do ex-goleiro, que passou apenas 46 dias distante do Pici, é favorável:

1. PADRÃO TÁTICO

O Fortaleza adotou o esquema com quatro atacantes por conta de Ceni. No 4-2-4, a equipe conseguiu atuar com ofensividade e transações rápidas, trazendo até peças para manter a característica. Quando Zé Ricardo chegou, tentou mudar o sistema e não teve êxito, com o time assumindo uma postura mais reativa e com três volantes. Outro ponto importante é o uso do goleiro Felipe Alves na saída de jogo, sendo importante também na manutenção da posse de bola.

2. REFORÇOS

Antes de sair do Fortaleza, os principais pedidos de Ceni eram as contratações de zagueiros e meias. Para o retorno, o técnico encontra um time mais robusto, com quatro reforços: Adalberto, Jackson, Paulão e Matheus Vargas. As novas peças permitem que o comandante tenha mais variações táticas, além de deixarem o sistema defensivo e de criação com melhor reposição.

3. RELAÇÃO COM TORCIDA

Rogério Ceni é ídolo, considerado o maior técnico da história do clube pelo próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Mesmo com a ruptura do contrato de forma antecipada, os torcedores ainda guardam carinho pelo comandante, que chegou a ser homenageado com um mosaico. A chegada amenizar um pouco as críticas das arquibancadas e pode servir como ânimo para o Castelão ficar lotado no duelo com o Botafogo, segunda-feira (30), às 20 horas, pela 22ª rodada da Série A.

4. AVAL DO ELENCO

Quando o nome de Ceni foi sugerido como novo treinador, a escolha teve consulta de jogadores, conselheiros e funcionários. Todos aprovaram a chegada do treinador, que havia trabalhado no clube por quase dois anos. Como o prazo de inscrição na CBF é encerrado nesta sexta, o que impede novos reforços, ter um comandante que conhece o elenco é importante para buscar os resultados.

5. ESTRUTURA DESEJADA

Durante a estadia, Ceni cobrou uma série de reformas estruturais na sede do clube (Pici) e no CT Ribamar Bezerra (Maracanaú). Na medida do possível, todas foram atendidas pela diretoria tricolor. Agora, o treinador vai poder utilizar os espaços como desejado, além de dar prosseguimento nas reformas, em que teve participação ativa.