Eusébio e Ceará se enfrentam pela decisão do primerio turno do Cearense 2019. Os times empataram o primeiro jogo em 1 a 1 no último sábado. Agora, quem vencer leva a taça e garante vaga na grande final do torneio. Caso a partida termine empatada, teremos prorrogação. No tempo extra, o Eusébio tem a vantagem do empate por ter melhor campanha.

