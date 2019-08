Vázquez mostra confiança e não se intimida por duelo contra o líder Santos: "Não tem diferença"

O Fortaleza terá um de seus maiores desafios neste domingo (25), às 16h na Vila Belmiro, contra o Santos, o líder do Brasileirão. Apesar da boa campanha do time de Jorge Sampaoli, o meia Mariano Vázquez não se intimida pela posição do adversário na tabela do Campeonato e acredita no potencial do grupo tricolor para o confronto da 16ª rodada.

"Não tem diferença. Tem que tratar o jogo como outro normal, não importa se é o primeiro ou último colocado. Vai ser um jogo díficil. Santos tem bons jogadores, não à toa está na 1ª posição. Mas confiamos no nosso elenco para fazer um bom jogo", disse o argentino em coletiva nesta quarta-feira (21).

Vázquez chegou há pouco tempo no elenco do Leão e só jogou 3 jogos, mas afirma que está se adaptando bem ao estilo do novo técnico Zé Ricardo.

"Novo estilo de trabalho. Ainda estamos assimilando a mudança, mas logo logo todo mundo estará dentro do modelo. Estamos trocando de formação. Passamos do 4-4-2 para o 4-3-3. O novo técnico já tá me exigindo essa função mais de volante. To trabalhando pra conhecer melhor os movimentos dos atacantes pra poder ajudar", falou o atleta, que quase marcou um gol na derrota para o Internacional na última rodada.