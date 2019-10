Vasco tem 4 desfalques para jogo contra o Ceará neste sábado

O Ceará recebe um Vasco desfalcado neste sábado (26), às 17h, na Arena Castelão. Para o confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o técnico Vanderlei Luxemburgo não conta com 4 atletas: os defensores Oswaldo Henríquez, Werley e Breno, todos no departamento médico, e o atacante Talles Magno, que está com a seleção brasileira sub-17.

O zagueiro colombiano Henríquez é titular da equipe, mas sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Para sua posição, os jovens Ricardo Graça e Miranda são opções. O primeiro já atuou como titular em 12 oportunidades na Série A, enquanto o segundo jogou por somente 68 minutos. O substituto mais provável é Ricardo Graça, embora senha canhoto.

Dessa forma, o time titular do Vasco contra o Vovô deve ser: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castán, Henrique; Richard, Bruno Gomes; Rossi, Felipe, Marrony; Ribamar.

Na tabela de classificação do Campeonato, o Gigante da Colina (11º) tem 8 pontos a mais que o Alvinegro cearense (15º).