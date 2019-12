Vasco rejeita proposta do Ceará pelo goleiro Jordi

Principal destaque do rebaixado CSA-AL na Série A do Brasileirão, Jordi atraiu interesse do Ceará. O Vovô chegou a fazer consultar o Vasco, time a qual pertence, para poder contar com o goleiro para a próxima temporada. No entanto, com a mudança no comando técnico da equipe carioca, a nova comissão tem o desejo de aproveitar o goleiro.

As grandes defesas de Jordi chamaram atenção durante a disputa do Campeonato Brasileiro e, mesmo com a queda do time alagoano para a Segunda Divisão, o arqueiro tem sido alvo de interesses de clubes da Série A. O Ceará foi um deles, que chegou a tentar a contratação do goleiro, mas teve sua proposta recusada pelo Vasco, que tem contrato com o atleta até julho de 2021.

Jordi defendeu o CSA-AL por empréstimo nesta temporada. O goleiro havia sido liberado por Vanderlei Luxermbugo, que agora está no Palmeiras, mas com a chegada de Abel Braga para ser o novo comandante do Cruz-Maltino, o técnico tem pretenções de utilizar o goleiro.

Camisa 12 do Azulão na temporada, Jordi era um desejo de Argel Fucks, técnico do Ceará e com quem trabalhou na equipe de Maceió.

Sem Jordi, o nome de Danilo Fernandes, do Internacional-RS, ganha forças como possível contratação do Vovô. Na equipe, o Ceará já conta com quatro goleiros. Além de Diogo Silva, titular na Série A, o Alvinegro de Porangabuçu ainda conta com Richard, que está recuperado de lesão no joelho, Lucas França e Matheus Cabral.