Vasco 'dribla' Flamengo e contrata o volante colombiano Fredy Guarín

O colombiano Fredy Guarín é o novo reforço do Vasco. O volante, de 33 anos, que interessava também ao Flamengo, vai assinar contrato até dezembro. O jogador estava sem equipe desde que rescindiu o compromisso com o Shanghai Shenhua, da China, time no qual também atuam Oscar e Hulk. A diretoria vascaína tenta inscrever o atleta até sexta-feira (27) na Série A do Brasileiro, justamente quando termina o prazo de inscrições.

Integrante da seleção colombiana desde 2006, Guarín enfrentou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014. Atuou por Saint-Étienne e Porto, além de quatro temporadas pela Inter de Milão (2012 a 2016), antes de ir para a China.

No treino desta quinta-feira, Talles Magno mais uma vez não participou das atividades, assim como já havia acontecido na quarta-feira. Com dores no púbis, o meia apenas correu pelo gramado, mas deve participar do jogo de domingo, às 11 horas, em Itaquera, contra o Corinthians, pela 22.ª rodada.