Vasco anuncia contratação do técnico Abel Braga

Abel Braga é o novo técnico do Vasco. A diretoria cruzmaltina e o treinador chegaram a um acordo nesta segunda-feira (16), após uma longa reunião. O comandante chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, que não renovou com os vascaínos e foi para o Palmeiras.

O contrato tem duração prevista até o fim de 2020. Abel chega ao Vasco após viver uma temporada difícil, em que passou por Flamengo e Cruzeiro, tendo pedido demissão em ambos.

A saída do clube rubro-negro foi em maio sob críticas da torcida e sem respaldo da diretoria. Já no caso do time mineiro, Abel entregou o cargo após a derrota para o CSA no Mineirão a três rodadas do fim da Série A do Campeonato Brasileiro - a equipe celeste acabou rebaixada.

Histórico

Esta será a quarta passagem de Abel por São Januário. A primeira, ainda como jogador, foi entre 1976 e 1979. Posteriormente, já como técnico, esteve no clube em 1995 e em 2000. No anúncio oficial, o Vasco ressaltou a história do treinador no clube.

"Ex-zagueiro da seleção brasileira, Abel Braga formou com Lelé, Orlando e Marco Antônio uma das zagas mais famosas do cruz-maltino, conhecida como Barreira do Inferno. Pelo Vasco, Abelão conquistou o título carioca de 1977", diz trecho do comunicado.