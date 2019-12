"Vaquinha" do Fortaleza para construção de Centro de Excelência arrecada R$ 100 mil em 3 dias

O Fortaleza lançou, no último sábado (14), uma campanha de arrecadação online, a "Vaquinha do Leão", com o objetivo de arrecadar R$ 300 mil para conclusão das obras do Núcleo de Futebol Profissional, no Centro de Excelência do CT Alcides Santos, no Pici. Em 3 dias, já foram de R$ 100 mil doados pelos torcedores. O próprio técnico Rogério Ceni já havia contribuído com mais R$ 100 mil.

Os valores para arrecadação vão de R$ 10,00 aos R$ 1000,00, que podem render, de acordo com o clube, "recompensas de agradecimento". O dinheiro será voltado à construção em 3 fases no Pici: Sala de Troféus (em andamento), na Fase 1, Núcleo de Futebol Profissional, na Fase 2 e o Hotel e refeitório na Fase 3.

No total, a obra foi orçada em R$ 400 mil, tendo arrecadado mais de R$ 200 mil até o momento. A campanha termina em dois meses. Na pré-temporada, a equipe tricolor já pode treinar no novo CT.