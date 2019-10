Valdo, zagueiro do Ceará, distribui presentes do Dia das Crianças em escola de Aquiraz

O jogador Valdo, zagueiro titular do Ceará, viveu uma manhã diferente nesta sexta-feira (11). Às vésperas do Dia das Crianças, o atleta visitou uma escola pública de Aquiraz e fez a alegria dos estudantes ao distribuir presentes para a criançada.

A visita do jogador à Escola Aloísio Bernardo de Castro encerrou a Semana das Crianças, realizada anualmente na instituição de ensino. Além da entrega de presentes, o jogador distribuiu autógrafos e também tirou fotos com os pequenos torcedores.

Zagueiro participou de entrega de presentes em Aquiraz Divulgação

A diretora da escola, Benedita Aragão, disse que a visita do jogador fechou com chave de ouro o evento. "Foi tudo muito bom. Com a presença desse jogador, fechou o evento como nunca. Agradeçemos muito a ele, a Deus, nosso grupo e toda a comunidade", disse.

Durante a Semana da Criança, a Escola Aloísio Bernardo de Castro promoveu passeios, brincadeiras, lanches e atividades educativas.