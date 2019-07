Valdo pede foco nos treinamentos antes de pensar no Fluminense

Com a parada da Série A para a Copa América no Brasil, os clubes voltaram aos treinamentos na semana anterior e concentram suas atenções na preparação, antes de pensar nos adversários que terão pela frente. No Ceará, que volta a jogar no dia 15 de julho contra o Fluminense, às 20 horas no Maracanã, o o foco agora é a preparação para a Série A como um todo e não apenas no jogo de retorno.

O zagueiro Valdo destaca que pensar apenas nos jogos que o clube terá desfoca dos treinamentos necessários para os 29 jogos restantes da Série A.

"A parada foi boa para a gente porque deu para descansar um pouco. Vínhamos de uma carga de jogos intensa desde o início do ano. Acredito que todas as equipes valorizaram esta parada. Estamos felizes pelo pessoal voltando do DM (departamento médico) e temos que aproveitar este tempo para trabalhar pensando no restante da Série A. Se o início foi difícil e na volta será mais dificil ainda. Mas não tenho pensado em jogo, temos mais duas semanas de trabalho e temos que esquecermos o adversário e trabalhar mais. Se ficarmos pensando só no jogo, no Fluminense, se esquece do foco no treinamento, que é o mais importante como preparação agora. Vamos pensar no próximo adversário mais na frente, quando tivermos próximo da volta", disse ele.

Para o zagueiro, o Ceará tem tudo para voltar com mais maturidade por todo que viveu nas 9 rodadas iniciais. "Quando se fala de erro só se fala da parte defensiva, mas são 11 em campo, acontece com todos que estão em campo. Temos que ter mais atenção, concentração, ter atenção redobrada. Em alguns jogos, que sofremos gol no final, perdemos por imaturidade. Na volta não vamos cometer os erros, pois a equipe estará mais madura, ciente do que temos que fazer".